Выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях выросла в Московской области

В Подмосковье стали чаще выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. Этот показатель достиг почти 79%, сообщил заместитель председателя рравительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«В Подмосковье мы уделяем особое внимание ранней диагностике онкологических заболеваний: ввели самозапись на маммографию, регулярно проводим дни открытых дверей в ЦАОПах, продолжаем оснащать медучреждения современным диагностическим оборудованием. В результате доля случаев рака молочной железы, выявленных на нулевой, первой и второй стадиях, достигла 78,9%. Это на 3,8 п. п. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.

Жительницы Подмосковья могут записаться на маммографию через своего лечащего врача. Также доступна самозапись. Воспользоваться ей могут женщины в возрасте от 40 лет, которые в последний раз обследовались более двух лет назад.

Учреждения Подмосковья оснащают самым современным медицинским оборудованием, в том числе маммографами. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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