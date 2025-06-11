Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» открылась в музее Серпухова

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» начала работу в Серпуховском историко-художественном музее. Об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке можно увидеть свыше 70 картин из девяти ведущих музеев страны и частных коллекций. Это работы на морскую тематику таких выдающихся художников, как Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан.

Специально к открытию экспозиции были подобраны ароматы, вдохновленные живописью, и выдержки из произведений русской классики, дополняющие образы моря.

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