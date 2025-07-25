Выставка восковых фигур открылась в Подольске

Выставка восковых фигур открылась в выставочном зале Подольска. Экспозиция была привезена из Санкт-Петербурга, рассказали в администрации округа.

Этим летом в регионе проводится множество культурных мероприятий. Их организуют и библиотеки, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции в Подольске представлены 38 восковых фигур. Это известные актеры, спортсмены, политики, а также герои сказок, фильмов и мультфильмов.

«Интересно, что люди старшего поколения на выставке узнают всех политиков и исторических личностей, но не разбираются в киногероях и знаменитостях, а дети и подростки — наоборот», — отметил администратор выставки Александр Масорин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые проходят в регионе летом.