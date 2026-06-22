За 5 месяцев в Подмосковье свои земельные участки перераспределили свыше 22 тыс. собственников
Более 22 тыс. собственников перераспределили участки в Подмосковье с января
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за пять месяцев 2026 года свои земельные участки перераспределили свыше 22 тыс. собственников. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, соответствующей услугой на региональном портале Госуслуг воспользовались 22 176 заявителей. Сервис является одним из самых востребованных в регионе.
«В первом квартале года перераспределили свои наделы свыше 13 тыс. собственников земли, а за последние два весенних месяца электронной услугой воспользовались еще почти 9 тыс. землевладельцев», - сообщил глава министерства Алексей Натаров.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности в регионе.