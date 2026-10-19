За девять месяцев в Подмосковье зарегистрировали свыше 56 тыс. объектов недвижимости

В Подмосковье за три квартала 2026 года зарегистрировали свыше 56 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Большинство объектов — это частные дома. Их число составило более 35,8 тыс., а общая площадь — 4,7 млн кв. метров.

Только в сентябре в регионе зарегистрировали более 7,3 тыс. объектов недвижимости, в том числе свыше 5,3 тыс. частных домов общей площадью 688 тыс. кв. метров.

Совокупный налоговый потенциал от оформленных с начала года объектов оценивается в ₽458 млн.

Лидерами с января стали Истра, Раменский и Дмитров. В этих округах зарегистрировали 4 143, 4 134 и 3 148 объектов соответственно. Общая площадь объектов составила 467 тыс. кв. метров, 392 тыс. кв. метров и 270 тыс. кв. метров соответственно. Налоговый потенциал — ₽38 млн, ₽27 млн и ₽19 млн соответственно.

Также в Подмосковье с начала года обследовали 265 тыс. земельных участков. В результате выявили большое количество незарегистрированных капитальных строений. По итогам проверок было составлено 63 тыс. актов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.