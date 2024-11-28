Закон об обеспечении деятельности дружинников приняли в Московской области

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Фото: [медиасток.рф]

В Подмосковье утвердят образцы форменной одежды и отличительной символики дружинника, чтобы укомплектовывать народную дружину современным обмундированиям по новым стандартам, в 2025 году на эти цели дополнительно направят более 58 миллионов рублей. Соответствующий закон в ходе 99-го заседания приняла Московская областная Дума.

«В Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Зачастую именно они первыми приходят на помощь, помогают в предупреждении правонарушений. Нам важно, чтобы дружинников в регионе становилось больше, и чтобы их работа была максимально безопасной», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В рамках нового закона дружинников будут обеспечивать современным обмундированием, которое позволит им эффективно помогать правоохранительным органам обеспечивать правопорядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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