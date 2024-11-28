Закон об обеспечении деятельности дружинников приняли в Московской области

«В Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Зачастую именно они первыми приходят на помощь, помогают в предупреждении правонарушений. Нам важно, чтобы дружинников в регионе становилось больше, и чтобы их работа была максимально безопасной», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.