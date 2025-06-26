Законопроект об ограничении продажи алкоголя в общепите во дворах приняли в первом чтении в Мособлдуме

В Подмосковье в первом чтении был одобрен проект закона о вводе ограничения на продажу спиртного в заведениях общественного питания, которые находятся во дворах жилых домов. Об этом рассказал председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

По просьбам жителей дополнительно вводятся ограничения: нельзя будет продавать алкогольные напитки в магазинах, вход в которые расположен со стороны двора. Однако, отметил Брынцалов, когда такие магазины закроются, в них могут открыться «псевдокафе». В связи с этим в области пошли на опережение: продавать спиртное в общепите с выходом на дворовую территорию можно будет только с 13:00 до 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе участились случаи преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.