Замену 125 лифтов провели в многоквартирных домах Подмосковья за I квартал 2025 года

За первые три месяца текущего года в многоквартирных домах Подмосковья заменили 125 лифтов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы по замене лифтового оборудования за указанный период провели в 110 домах региона. Наибольший объем работ был проведен в Королеве и Мытищах. В этих округах заменили 14 и 13 лифтов соответственно.

Новые лифты, которые устанавливают в домах региона, безопасны, энергоэффективны, бесшумны, а также отличаются антивандальной защитой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами муниципалитетов ход капремонта в многоквартирных домах.