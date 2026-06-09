Заплыв Swimcup состоится на Можайском водохранилище

В Можайске в День России пройдет масштабный заплыв Swimcup . Местом проведения мероприятия станет база отдыха «Ильинский пляж», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам будут доступны несколько дистанций на выбор: «Лайт» 500 и 1000 м, «Классик» 1852 м, «Ультра» 5000 м, эстафета 3×300 м, детские заплывы на 100 и 300 м, а также «Погоня» на 500 м.

Принять участие в соревнованиях могут жители в возрасте от 8 лет. По итогам серии 2026 года определят победителей общего зачета.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спорта в Московской области.