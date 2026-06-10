Завершены работы по сохранению каретного сарая конца XVIII века в городском округе Щелково
Закончили работы по сохранению каретного сарая усадьбы Гребнево в Щелкове
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
В городском округе Щелково завершены реставрационные работы в каретном сарае усадьбы Гребнево — объекте культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.
Здание, возведенное в конце XVIII века в стиле псевдоготики, — часть исторического ансамбля усадьбы, расцвет которой пришелся на время владения ею генералом Гавриилом Бибиковым, а позже — князем Сергеем Голицыным.
В ходе масштабной реставрации специалисты привели в порядок фасад и кровлю сооружения, а также адаптировали внутреннее пространство под современные нужды. Теперь в обновленном сарае функционирует банкетный зал «Каретный двор».
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