Жителей и гостей Подмосковья ждут фестивали и соревнования в выходные

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в подмосковных парках для жителей и гостей региона организуют фестивали и спортивные соревнования. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут флэшмобы, огненное шоу, концертные программы, квесты, лыжные эстафеты и не только. Так, например, в субботу в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского округа пройдет II фестиваль «Зов Холода», будут работать «Хижина шамана» и «Северная деревня», в которой желающие смогут попробовать себя в роли северного ремесленника. В детском городке «Сказочный» в Красногорске состоится спортивное мероприятие «В Зените спорта» при участии мастера спорта по боксу Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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