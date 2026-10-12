Жителей Подмосковья предупредили о «бархатном сезоне» у клещей

Как отметили в ведомстве, ночные заморозки не останавливают клещей — они могут впасть в оцепенение, но при потеплении активизироваться. При этом в теплую и влажную погоду они могут быть активны практически весь световой день.

Осенью клещей можно встретить на лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников, в местах с опавшей листвой. Они цепляются снизу — с травы, стеблей и низких веток.

Жителей призвали быть осторожными, использовать репелленты, надевать закрытую одежду и тщательно осматривать себя после лесных прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.