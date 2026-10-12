Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с подключением интернета

«Чтобы себя защитить, никогда не сообщайте свои личные данные по телефону и не выполняйте никаких инструкций от посторонних лиц, которые звонят по телефону. Если предложение кажется заманчивым, то положите трубку и проверьте информацию», — призвали жителей.