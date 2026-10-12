Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с подключением интернета
Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенников
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой мошеннической схеме, связанной с подключением интернета.
Так, аферисты под видом сотрудников интернет-провайдера предлагают перейти на якобы выгодный тарифный план. Для этого они просят назвать СМС-код, установить специальное приложение и перейти по фишинговой ссылке.
«Чтобы себя защитить, никогда не сообщайте свои личные данные по телефону и не выполняйте никаких инструкций от посторонних лиц, которые звонят по телефону. Если предложение кажется заманчивым, то положите трубку и проверьте информацию», — призвали жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.