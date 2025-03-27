Жителей Подмосковья пригласили на весенние спортивные фестивали в парках

Несколько спортивных фестивалей проведут в подмосковных парках этой весной. О мероприятиях рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в Истре 29 марта на территории лесопарка «Шишкин лес» пройдет туристический фестиваль «Ориентируемся в парке!». В его рамках состоится массовый забег. Также в программе — спортивные мастер-классы, тренировка по самбо и велошоу.

В этот же день в Можайске в парке «Ривьера» состоится шахматный турнир «Весенняя партия», а в Жуковском на территории парка культуры и отдыха — марафон здоровья «Лесной спорт».

В выходные в городском парке Шаховской проведут турнир по русской лапте, в городском парке Раменского — фестиваль «Гонка чемпионов», в парке им. Гагарина в Шатуре — забег «Движение на опережение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах реконструкции спортивного комплекса «Орион» в Балашихе.