Жителей Подмосковья пригласили на выставку «Стекло на траве» в усадьбе «Мураново»
Выставка «Стекло на траве» пройдет в усадьбе «Мураново»
Фото: [Медиасток.рф]
Выставка «Стекло на траве» пройдет на территории усадебного парка музея-заповедника «Мураново» в Пушкино. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке будут представлены различные изделия из стекла. Также состоится творческий мастер-класс по созданию мозаики из стекла, изделий в технике Тиффани и гравировки на стекле, витражей в технике мозаичной сборки, росписи на стекле.
Кроме того, будут открыты мини-экспозиция работ учеников мозаичной мастерской «В твоих руках» и ярмарка авторских изделий из стекла. Помимо этого, состоится концерт классической музыки.
Мероприятие пройдет 27 и 28 июня. Возрастное ограничение 6+. Подробная информация доступна на сайте усадьбы.
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