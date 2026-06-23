Жителей Подмосковья пригласили на выставку «Стекло на траве» в усадьбе «Мураново»

Выставка «Стекло на траве» пройдет на территории усадебного парка музея-заповедника «Мураново» в Пушкино. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены различные изделия из стекла. Также состоится творческий мастер-класс по созданию мозаики из стекла, изделий в технике Тиффани и гравировки на стекле, витражей в технике мозаичной сборки, росписи на стекле.

Кроме того, будут открыты мини-экспозиция работ учеников мозаичной мастерской «В твоих руках» и ярмарка авторских изделий из стекла. Помимо этого, состоится концерт классической музыки.

Мероприятие пройдет 27 и 28 июня. Возрастное ограничение 6+. Подробная информация доступна на сайте усадьбы.

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