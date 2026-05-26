Губернатор Подмосковья рассказал о Фестивале театров малых городов России

Сергиев Посад на неделю станет главной театральной площадкой России, поскольку с 26 мая по 3 июня там будет проходить Фестиваль театров малых городов России — афиша доступна по ссылке . Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«17 коллективов из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Магнитогорска, Мотыгина, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани, Чайковского — всего около 500 участников и 15 конкурсных спектаклей», — написал он.

Воробьев уточнил, что мероприятие откроет Петр Налич. После этого Театр Наций представит спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым, Агриппиной Стекловой и Марией Смольниковой. В программу также войдут лекции, мастер-классы, дискуссии. Состав жюри возглавит художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

Губернатор также поблагодарил родоначальника идеи Евгения Миронова за вовлеченность в жизнь страны и Подмосковья и пожелал участникам творческих побед.

