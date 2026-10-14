Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Осенний ЭлектроСбор 2026»

Акция по сбору старой техники «Осенний ЭлектроСбор» пройдет в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области пригласили жителей региона поучаствовать в акции по сбору старой техники «Осенний ЭлектроСбор 2026».

Мероприятие пройдет в выходные. Сдать можно старую бытовую и офисную технику, гаджеты, батарейки, аккумуляторы, электронные сигареты. Не принимаются картриджи, лампочки, диски, кассеты и детские пластмассовые электроигрушки.

Точки приема представлены на интерактивной карте.

Также сеть «ВкусВилл» сообщила, что каждому участнику акции будет начислено 50 бонусных баллов.

Акции по сбору вторсырья проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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