Жителей Подмосковья призвали к осторожности при сборе ягод

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили о правилах безопасности во время сбора ягод в лесу. В лесах региона уже замечена первая земляника.

Так, в ведомстве призвали не собирать ягоды, которые растут у дорог и в черте населенных пунктов. Такие ягоды накапливают вредные вещества из выбросов автомобилей. Также нужно различать съедобные и несъедобные виды.

Помимо этого, в министерстве напомнили об ответственности, которая грозит за незаконную продажу ягод, а также за сбор ягод, которые занесены в Красную книгу.

Ранее в ведомстве рассказали, что в заказнике в Ступино были обнаружены места обитания видов из Красной книги.