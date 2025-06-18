В заказнике «Вальцовский» в Ступино обнаружили места обитания видов из Красной книги

В Ступино в природном заказнике «Вальцовский» были найдены места обитания видов, которые занесены в Красную книгу региона. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В частности, выяснилось, что в заказнике обитает бабочка вида чернушка-эфиопка, а также произрастает лапчатка прямая.

Заказник создали в 2016 году. Площадь объекта составляет свыше 622 га. Ранее на его территории были обнаружены места обитания семи редких растений и 12 видов фауны, находящихся под охраной.

Ранее стало известно, что в Коломне обнаружили новые места произрастания змееголовника Рюйша и зимолюбки зонтичной.