Жителей Подмосковья во Всемирный день туризма ждут тематические экскурсии по паркам

Посетителям расскажут об истории парков, муниципалитетов, а также жизни знаменитых людей, с которым связаны эти места. Так, например, в Раменском проведут экскурсию «История усадьбы», в рамках которой гости смогут узнать о первом владельце села Раменское, в парке «Фабричный пруд» в Реутове — историческую экскурсию по парковой территории, в парке усадьбы Фряново городского округа Щелково — две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Узнать подробнее о мероприятиях можно по телефонам дирекций и в социальных сетях парков. Отметим, что мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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