Жителей Подольска пригласили на ярмарку «Дары лета»

Ярмарка фермерских продуктов «Дары лета» пройдет в Подольске в текущем месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В Подмосковье до этого прошел Сырный фестиваль, где была представлена фермерская продукция от производителей со всей страны, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ярмарка будет работать с 25 по 31 августа на Большой Серпуховской улице. На ней будет представлена продукция от местных сельхозтоваропроизводителей.

Так, на ярмарке можно будет купить мясную и молочную продукцию, свежие овощи и фрукты, в том числе дыни и арбузы. А также кондитерские изделия и сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.