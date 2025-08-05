Жителей Подольска пригласили на ярмарку «Дары лета»
Ярмарка «Дары лета» пройдет в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
Ярмарка фермерских продуктов «Дары лета» пройдет в Подольске в текущем месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
В Подмосковье до этого прошел Сырный фестиваль, где была представлена фермерская продукция от производителей со всей страны, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Ярмарка будет работать с 25 по 31 августа на Большой Серпуховской улице. На ней будет представлена продукция от местных сельхозтоваропроизводителей.
Так, на ярмарке можно будет купить мясную и молочную продукцию, свежие овощи и фрукты, в том числе дыни и арбузы. А также кондитерские изделия и сувениры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.