Жители и гости Московской области отметят День России в парках

В четверг, 12 июня, более чем в 80 парках Подмосковья проведут общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», приуроченное ко Дню России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей региона подготовят мастер-классы по народным ремеслам, выставку этнокостюмов, концерт творческих коллективов «Таланты России», театрализованное шествие, акцию по раздаче триколорных ленточек и не только. Так, например, в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне организуют масштабный велопробег «Путешествие по России», в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском — открытый микрофон «Читающая Россия» и флешмоб «Мы — молодежь России» и так далее.

Отметим, что мероприятие организуют при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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