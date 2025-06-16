Жители и гости Подмосковья отметили День России в парках

Более 85 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», приуроченное ко Дню России, которое организовали в 87 парках Подмосковья 12 июня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей региона подготовили мастер-классы по народным ремеслам, выставки этнокостюмов, концерт творческих коллективов «Таланты России», театральное шествие и не только. Так, например, в сквере им. Зайцева в Коломне подготовили интерактивные площадки и фотолокации «Триколор моей страны», в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне — масштабный велопробег «Путешествие по России», в Зарайском центральном парке — торжественное шествие с флагом России и так далее.

Отметим, что мероприятие организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

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