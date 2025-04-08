Жители и гости Подмосковья отметят День космонавтики в парках

В субботу, 12 апреля, более чем в 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес», приуроченное к празднованию Дня космонавтики. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей региона подготовят костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, мастер-классы, квест-игры, концертные программы и не только. Главной космической площадкой празднования Дня космонавтики станет Центральный городской парк Королева, там организуют кулинарное шоу по приготовлению планетных блинчиков, выставку фотографий проекта «Шаг в Космос», творческие мастер-классы и многое другое.

Мероприятия пройдут при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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