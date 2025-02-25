Жители и гости Подмосковья отпразднуют Масленицу в парках

В выходные, 1 и 2 марта, более чем в 100 парках Подмосковья отпразднуют «Солнечную Масленицу». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят народные гуляния, угощения блинами, ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы, сожжения чучел и не только. Так, например, в парке им. Н. Островского в Ступино состоятся «блинная эстафета», шествие-балаган со скоморохами и ходулистами, в парке «Захарово» Одинцовского округа — народные игры и забавы пушкинской эпохи, кукольное представление и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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