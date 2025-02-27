Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «МАРТовские КОТики в ПАРКе»

В субботу, 1 марта, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет мероприятие «МАРТовские КОТики в ПАРКе», посвященное Дню кота. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут благотворительную акцию по сбору помощи воскресенскому приюту для животных «Мамонтенок», консультации ветеринаров, мастер-классы по росписи кофейных котиков, по созданию значков-талисманов и игрушек-котов из синельной проволоки, просмотр советских мультфильмов про котов и не только. В рамках мероприятия также будет работать ярмарка сувениров и изделий ручной работы «Культурный код — культурный кот», фотозона и многое другое.

Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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