Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк»

В субботу, 27 июня, в Подмосковье пройдет общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи, праздник охватит 67 парковых территорий региона и объединит жителей на площадках, посвященных спорту, творчеству, добровольчеству, современным технологиям и активному отдыху. Об этом Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей Подмосковья организуют открытые пикники, спортивные турниры и функциональные батлы, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, лектории о здоровом образе жизни, кибер-арены, ярмарки молодежных инициатив и волонтерских проектов, концерты и выступления диджеев.

Так, например, в парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске состоятся соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодежный лекторий, выставки, творческие мастер-классы, в парке культуры и отдыха в Жуковском — тематический забег «5 верст», турнир по волейболу и не только. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в программу войдут брейк-данс батлы, VR-арена, фитнес-тренировки, музыкальные мастер-классы и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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