Жители и гости Подмосковья смогут принять участие в «Семейных стартах» в парках

В субботу, 17 мая, более чем в 60 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Семейные старты». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят легкоатлетический забег, фитнес-тренировки, семейные командные игры, велоквест и многое другое. Так, например, в парке Мира в Мытищах организуют соревнования по беговелам, семейный роллер-квест и командные игры «Вперед к Победам», в Раменском городском парке — легкоатлетический забег, открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы.

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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