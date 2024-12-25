Жители и гости Подмосковья смогут встретить «Новый год под шубой» в парках

В предстоящую субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, более чем в 75 подмосковных парках проведут общеобластное мероприятие «Новый год под шубой», гостей ждут хороводы у елки, творческие мастер-классы и многое другое. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в субботу в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа организуют анимационную программу с участием сказочных героев и мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, в воскресенье в городском парке в Кашире — конкурс елок и концертную программу «К нам спешит, к нам идет».

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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