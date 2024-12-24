Жители и гости Подмосковья увидят ледовое представление «Новогодний самовар» от Татьяны Навки

В предстоящую пятницу, субботу и воскресенье, 27, 28 и 29 декабря в пяти округах Подмосковья пройдет ледовые представления «Новогодний самовар» в постановке фигуристки Татьяны Навки. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В мероприятии примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные фигуристы. В пятницу спектакль пройдет в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве, в субботу — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Павлово-Посадского округа и Центральном парке Ногинска. В воскресенье постановку покажут в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа и в городском парке Ивантеевки Пушкинского округа. Ознакомиться с расписанием можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

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