Жители и гости Подмосковья увидят ледовый спектакль «Чемпионы» Ильи Авербуха

В ближайшие три дня жители и гости Подмосковья смогут увидеть выступления известных фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, завтра представления покажут на катке парка культуры и отдыха на набережной имени Д. И. Менделеева в Дубне, в субботу — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска и на катке Центрального парка Лобни. В воскресенье состоится спектакли пройдут в парке «200 лет Егорьевску» в Егорьевске и на стадионе «Заречный» в Павловском Посаде. Вход свободный. Напомним, что узнать об изменениях в расписании можно на главном туристическом портале региона welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+