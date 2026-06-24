Жители и гости Жуковского увидят выступление команды мотофристайла FMX13
Жители Жуковского увидят выступление команды мотофристайла FMX13
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В субботу, 27 июня, жители и гости Жуковского округа смогут увидеть выступление команды профессиональных райдеров FMX13, которое дополнит музыкант, неоднократный чемпион России и Европы и дважды вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителям продемонстрируют трюки на мотоциклах в исполнении участников команды, в том числе сальто назад, параллельные прыжки, акробатика в воздухе. Капитан команды – самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу, уроженец Коломны Алексей Колесников покажет сальто на багги.
Мероприятие проведут в рамках фестиваля мотокультуры, начало запланировано в 17:00.
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