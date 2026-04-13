Жители Подмосковья могут получить бесплатную консультацию по мемориальным услугам в МФЦ

До конца апреля в офисах «Мои Документы» Московской области пройдет серия выездных консультаций от Центра мемориальных услуг. Специалисты помогут разобраться в вопросах похоронного дела и погребения — услуга предоставляется бесплатно. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В непростой ситуации, связанной с организацией погребения, многие сталкиваются с массой вопросов: как правильно оформить необходимые документы, на какие льготы можно рассчитывать и как получить пособие на погребение. Эксперты Центра мемориальных услуг готовы дать исчерпывающие разъяснения и помочь сориентироваться в действующем законодательстве.

Расписание бесплатных консультаций в апреле:

14 апреля — г. Раменское, ул. Крымская, д. 5;

16 апреля — г. Химки, пр‑т Юбилейный, д. 67, корп. Б;

21 апреля — городской округ Коломна, г. Озеры, пл. Советская, д. 1;

23 апреля — г. Красногорск, ул. Международная, д. 4;

28 апреля — городской округ Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп. 3;

30 апреля — г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.

На консультациях специалисты подробно расскажут: как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, какие документы нужны для оформления пособия на погребение, куда обращаться за поддержкой в сложной жизненной ситуации, какие гарантии и льготы предусмотрены законом.

