Жители Подмосковья оформили более 1,6 тыс. детских пособий

С начала 2026 года услугой по оформлению ежемесячного пособия детям-инвалидам в Подмосковье воспользовались свыше 1,6 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Доступная среда», ее могут получить родители и опекуны детей-инвалидов, которые проживают в Московской области. Ознакомиться с решением о назначении пособия можно будет в личном кабинете в течение семи рабочих дней.

В ведомстве добавили, что в услугу внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления, который помогает избежать повторной подачи заявления.

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