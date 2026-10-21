Жители Подмосковья оформили компенсацию за проезд детей-сирот более 1 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 1 тыс. заявлений на оформление компенсации оплаты бесплатного проезда детей-сирот, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» – «Опека и попечительство», для ее получения нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

В ведомстве уточнили, что дети‑сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа могут компенсировать расходы на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также к месту жительства, к месту отдыха или лечения и обратно.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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