Жители Подмосковья подали более 1 тыс. заявок на установление возмездной опеки

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1 тыс. электронных заявлений на установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» — «Опека и попечительство», для ее получения нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

В рамках услуги житель может быть назначен опекуном несовершеннолетнего, получить распоряжение органа опеки и попечительства и заключить с ним договор о приемной семье.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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