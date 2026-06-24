Жители Подмосковья подали более 11,6 тыс. заявлений на бесплатный участок

С начала 2026 года услугой по предоставлению бесплатных земельных участков в Подмосковье воспользовались более 11,6 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» – «Использование и аренда». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для физических и юридических лиц, для ее получения нужно авторизоваться на регпортале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы. Она также позволяет получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.

В услугу внедрен умный сервис. Он автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность, пересечение с зонами ограничения и не только.

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