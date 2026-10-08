Жители Подмосковья подали более 260 тыс. заявлений на «Стрелку» на портале госуслуг

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 260 тыс. заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», оформить льготную «Стрелку» могут учащиеся и военные пенсионеры через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Прочее» — «Транспорт», для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту. Кроме того, пользователи могут вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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