Жители Подмосковья подали более 3 тыс. заявок на получение справок в сфере опеки

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» воспользовались более 3 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для родителей, опекунов и самих детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Она позволяет получить справку о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя). Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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