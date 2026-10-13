Жители Подмосковья подали более 4,4 тыс. заявок на единовременное пособие при рождении ребенка

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой по назначению единовременного пособия при рождении ребенка воспользовались более 4,4 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты», ею может воспользоваться один из родителей или опекунов не позднее, чем через полгода со дня рождения ребенка. Оформить выплату могут семьи, постоянно проживающие в регионе, если среднедушевой доход семьи ниже размера прожиточного минимума.

В услуге работает сервис получения согласия на обработку персональных данных. После подачи онлайн-заявления в личный кабинет на портале госуслуг Московской области каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление, где нужно будет подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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