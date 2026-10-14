Жители Подмосковья подали более 4,7 тыс. заявлений на выплату для приобретения протезов

С начала 2026 года жители Подмосковья более 4,7 тыс. раз оформили выплату на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь могут жители без инвалидности, которым нужно протезирование по медпоказаниям, если среднедушевой доход семьи не больше трех прожиточных минимумов. Бесплатное слухопротезирование предоставляется независимо от дохода.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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