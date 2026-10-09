Жители Подмосковья подали более 50 тыс. заявок для получения выплаты на питание

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 50 тысяч заявлений на оформление выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты», для ее получения нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Прикрепленные к заявлению документы проверит искусственный интеллект.

Умные сервисы также помогут автоматически заполнить персональные данные заявителя и его ребенка из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья. В ведомстве уточнили, что беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях, придет предзаполненная форма на регпортале.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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