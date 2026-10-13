Жители Подмосковья подали более 60 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси
Более 60 тыс. заявок на разрешения деятельности такси подали в Подмосковье
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
С начала 2026 года в Подмосковье подали более 60 тыс. заявлений для получения или аннулирования разрешения на такси, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки», ее могут получить индивидуальные предприниматели, юридические лица, зарегистрированные в области, и физические лица (самозанятые). Собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики — получить, внести изменения или аннулировать разрешение.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.