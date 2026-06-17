Жители Подмосковья подали более 7 тыс. заявок на комплексную услугу «Лесные отчеты»

С начала 2026 года комплексной услугой «Лесные отчеты» в Подмосковье воспользовались порядка 7,3 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подача одного заявления позволяет пользователям сдать четыре вида отчетности: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов. В ведомстве уточнили, что подмосковные организации и жители должны подавать отчеты регулярно, если они занимаются заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов. Это позволяет защитить леса от пожаров, загрязнения и обеспечить их устойчивое воспроизводство.

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