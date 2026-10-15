Жители Подмосковья подали более 800 заявок на заключение договора на вывоз ТКО

С начала 2026 года услугой по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов в Подмосковье воспользовались свыше 800 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ТКО — это отходы, которые появляются в быту, а также мусор от предпринимателей. Для заключения договора на их вывоз нужно авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-форму заявления, подписать договор можно будет прямо в личном кабинете. В рамках проекта можно заключить договор с ООО «Рузский региональный оператор», ООО «Каширский региональный оператор» и ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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