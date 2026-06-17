Жители Подмосковья подали порядка 18 тыс. заявок на получение соцсправок

С начала 2026 года жители Подмосковья подали почти 18 тыс. заявлений на получение справок о назначенных мерах социальной поддержки, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексную онлайн-услугу «Справки Минсоцразвития МО» можно найти на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги», она позволяет по одному заявлению оформить три вида справок. Среди них — справка о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы. Кроме того, пользователи смогут получить информацию о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

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