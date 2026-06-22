Жители Подмосковья подтвердили или отменили более 1,4 млн записей к врачу с помощью робота Светланы

С начала 2026 года голосовой помощник Светлана помогла подтвердить или отменить более 1,4 млн записей к врачу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана за день до приема напоминает пациенту о предстоящем визите к специалисту. Если планы изменились, он может отменить запись во время телефонного разговора или перенести ее», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это позволяет записать на освободившееся время других пациентов. Робот на основе искусственного интеллекта также записывает на прием к специалисту, оформляет вызов врача на дом, напоминает о необходимости продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Светлана осуществляет звонки с номера +7 (498) 550-31-35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.