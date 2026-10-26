Жители Подмосковья с начала года прошли около 750 тыс. онкоскрининговых исследований

Жители Подмосковья с начала 2026 года прошли около 750 тыс. онкоскрининговых исследований. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Ранняя диагностика — это ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. Мы видим, что жители Подмосковья ответственно относятся к своему здоровью и активно участвуют в скрининговых программах. Это, в том числе маммография, ПСА-тест, кольпоскопия», — отметил он.

По итогам обследований в этом году на ранней стадии онкология была выявлена в 63,1% случаев. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 58,8%.

В текущем году в регионе начала действовать программа онкологического скрининга для жителей в возрасте от 45 лет, которые являются курильщиками со стажем.

Учреждения Подмосковья оснащают самым современным медицинским оборудованием, в том числе техникой, позволяющей выявлять новообразования. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.