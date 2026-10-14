Жители Подмосковья смогут подать заявку на Национальную премию «Лидеры ИИ»
Жители Подмосковья смогут подать заявку на премию «Лидеры ИИ»
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Молодые ученые, компании, региональные и муниципальные органы власти, которые развивают и внедряют технологии искусственного интеллекта, могут подать заявку на Национальную премию «Лидеры ИИ». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Участникам будут доступны несколько категорий. Так, в категории «Премия компаниям» награда присуждается в трех номинациях — «Традиционный ИИ», «Генеративный ИИ» и «Агентный ИИ», она доступна для компаний, уже внедривших технологии ИИ в бизнес-процессы, а также для разработчиков ИИ-решений.
В категории «Премия регионам» победители определяются в номинациях «Собственная разработка субъекта», «Инновация года» и «Внедрение существующей технологии», в категории «Премия ученым» — в номинациях «Первая публикация» и «Молодым ученым». Подать заявку можно до 15 октября на официальном сайте премии.
Церемония награждения состоится в Москве на международной конференции AI Journey, которая пройдет в конце ноября 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.