Жители Подмосковья смогут получать напоминания о телемедицинской консультации в мессенджере МАХ

Жители Подмосковья смогут получать напоминания о запланированной телемедицинской консультации в мессенджере МАХ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в национальном мессенджере действует региональный чат-бот Денис. Он помогает записываться к врачу, заказывать электронные справки, продлевать электронные рецепты.

Также с его помощью можно записаться на телемедицинскую консультацию. Ссылка на консультацию придет в момент записи и за два часа до приема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важной задачей является внедрение продуктов ИИ во всех отраслях.